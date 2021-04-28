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Политика
Не Турцией единой: власти могут открыть рейсы в 10 стран Европы
28 апреля, 2021 01:02
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Российские власти рассмотрят возможность открытия рейсов в десять стран Европы.
Представители Роспотребнадзора, Росавиации и министерства иностранных дел подготовят отчеты о возможном возобновлении полетов в страны ЕС, следует из поручения вице-премьера Татьяны Голиковой.
Речь идет об Италия, Кипре, Австрии, Болгарии, Дании, Ирландии, Португалии, Люксембурге, Мальте и Польше.
Также в планах властей возобновить рейсы с Израилем, Тунисом и Доминиканской республикой, сообщает телеканал «360».
Напомним, власти России решили приостановить полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня, за исключением регулярных рейсов дважды в неделю.
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