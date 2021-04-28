Не Турцией единой: власти могут открыть рейсы в 10 стран Европы

Политика

Российские власти рассмотрят возможность открытия рейсов в десять стран Европы.

Представители Роспотребнадзора, Росавиации и министерства иностранных дел подготовят отчеты о возможном возобновлении полетов в страны ЕС, следует из поручения вице-премьера Татьяны Голиковой.

Речь идет об Италия, Кипре, Австрии, Болгарии, Дании, Ирландии, Португалии, Люксембурге, Мальте и Польше.

Также в планах властей возобновить рейсы с Израилем, Тунисом и Доминиканской республикой, сообщает телеканал «360».

Напомним, власти России решили приостановить полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня, за исключением регулярных рейсов дважды в неделю.