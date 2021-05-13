Не только присоединение: в распространенном среди членов ЕС документе описали цель Путина

Политика

Страны-участники Евросоюза получили документ, который должен быть представлен на саммите ЕС 24-25 мая. В нем говорится, что Москва готовит присоединение Донбасса: но интеграция востока Украина - не единственная цель президента России Владимира Путина, есть другая.

В полученном документе дается ответ на вопрос, зачем Россия проводит выборы в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках и выдает свои паспорта жителям Донбасса. Этот шаг направлен на фактическую интеграцию неподконтрольных Украине территорий в состав России, считают в ЕС.

Если территории получат автономию, то это помешает вступлению Украины в НАТО и Евросоюз, пишет агентство Bloomderg. Данную цель преследует Путин.

Власти России неоднократно опровергали планы по присоединению востока Украины. Выдачу российских паспортов объясняли гуманитарными целями.