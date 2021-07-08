Не признающий российскую вакцину Евросоюз готов признать сам факт вакцинации ею
В российском Минздраве подтвердили получение письма от Евросоюза с предложением по взаимному признанию коронавирусных сертификатов.
«Мы получили письмо, — сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. — Готовы встречаться и обсуждать».
Ранее стало известно, что ЕС направил предложение российскому Минздраву. Европа предложила обсудить возможное признание коронавирусных сертификатов, напоминает «ТАСС».
Отметим, европейские коронавирусные сертификаты включают в себя информацию о вакцинации от вируса, об отрицательном тесте на COVID-19 и о перенесенном заболевании и наличии иммунитета. Если Евросоюз признает российские сертификаты с аналогичными данными, то он фактически одобрит российскую вакцину «Спутник V», которой привито большинство вакцинировавшихся россиян. На данный момент этот препарат одобрения от регулирующих органов Евросоюза все еще не получил.