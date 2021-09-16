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Политика
Не поехавший на Олимпиаду в Японию Путин «с удовольствием» принял приглашение Китая
16 сентября, 2021 15:56
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин будет присутствовать на зимних Олимпийских играх в Пекине в феврале 2022 года. На летнюю Олимпиаду в Японию глава государства не поехал.
О том, что Путин посетит Игры в Китае, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, в ходе разговора с китайским национальным лидером Си Цзиньпином президент «с удовольствием принял приглашение». Об этом пишет РИА Новости.
Игры в Пекине пройдут с 4 по 22 февраля. США призывают Международный олимпийский комитет перенести Олимпиаду из Китая, если не прекратятся «преступления против уйгурского народа»
Ранее Путин отказал спортсмену в просьбе на встрече в Кремле.
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