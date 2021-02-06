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Не может быть! В России снизилась стоимость авиабилетов на весну

Сергей Михневич
6 февраля, 2021 11:06
1 мин
Сергей Михневич
6 февраля, 2021 11:06
1 мин
! В России снизилась стоимость авиабилетов на весну
Global Look Press /globallookpress

В России на 10% снизилась стоимость авиабилетов с вылетом весной на внутренних рейсах.

Сейчас россияне с большим удовольствием покупают билеты в Сочи, Симферополь, Минеральные воды. Средний чек составил немногим более 6700 рублей.

Год назад авиабилеты по России стоили в среднем 7 472 рубля. Вылеты из Москвы подешевели на 7%, а из Санкт-Петербурга и вовсе на 12%., пишет ИТАР-ТАСС.

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