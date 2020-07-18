Не менее десяти противников инициативы Мизулиной задержали у здания Госдумы

Политика

Фото: Единая справочная

У здания Государственной Думы в столице задержали не менее десяти участников одиночных пикетов против законопроектов, запрещающих заключать брак и усыновлять детей людям, сменившим пол, пишет «МБХ медиа».

Напомним, ранее на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект о запрете заключать браки не только однополым лицам, но и тем, кто сменил пол. Кроме этого, инициатива прелполагает запретить усыновлять детей лицам, сменившим пол.

Автором скандального проекта выступила глава Временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса России Елена Мизулина и несколько сенаторов.

Российская общественность восприняла закон неоднозначно: в соцсетях из-за инициативы Мизулиной начались настоящие войны между консерваторами и либералами.