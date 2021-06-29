«Не дай Бог!»: Дмитрия Пескова испугал вопрос про Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал интервью телеканалу «Россия 24» перед большой пресс-конференцией Владимира Путина, которая пройдет 30 июня.
Собеседник Пескова, памятуя о недавнем инциденте с британским эсминцем Defender, задал вопрос по теме флота и решительности Путина. Он спросил, мог бы президент отдать приказ открыть огонь по кораблям НАТО, если те нарушат российскую границу.
В ответ Песков заявил, что думать о таких сценариях, тем более говорить вслух, не стоит, поскольку «иногда слова материализуются».
«Не дай Бог! Даже ни думать, ни говорить об этом не надо», - ответил пресс-секретарь.
Вместе с тем Песков подчеркнул, что россиянам нужно точно знать одно: глава РФ «готов сделать все для защиты нашей страны, если это потребуется».
Также пресс-секретарь прокомментировал инцидент с эсминцем Defender у российских границ в Черном море. По его словам, действия британского корабля - «спланированная и сознательная провокация», передаёт «Интерфакс».