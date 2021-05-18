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Политика

Назвав Нурмагомедова «проектом» Кадыров призвал отказаться от хайпа

Артем Денисов
18 мая, 2021 01:01
1 мин
Артем Денисов
18 мая, 2021 01:01
1 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что не хотел обижать бывшего российского бойцы ММА Хабиба Нурмагомедова, назвав его «проектом» американской спортивной организации UFC.

Кадыров посоветовал не политизировать тему. По словам главы республики, проектом называют человека, который интересен болельщикам и полезен организации, его нашедшей.

Кадыров напомнил, что спорт не связан с политикой и призвал не оставлять в соцсетях «ради хайпа» оскорбительные высказывания.

Ранее глава назвал Нурмагомедова «проектом UFC», который никогда не выступал под флагом РФ или Дагестана, а также его никогда не снимали с рейтинга за пропущенные бои, сообщает телеканал «360».

В марте Нурмагомедов официально завершил карьеру. Он ушел в статусе лучшего бойца UFC, одержав 29 побед в 29 боях.

Ранее по теме:  Лучший боец UFC Хабиб Нурмагомедов 100 процентов закончил карьеру
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ТЕГИ
Спорт
Чечня
Кадыров
Нурмагомедов
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