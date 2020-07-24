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Названы условия для запуска регулярного авиаосообщения между Россией и США

Артем Денисов
24 июля, 2020 06:35
1 мин
авиация
Фото: pixabay.com

Авиасообщение между Россией и США может быть восстановлено в любой момент.

Однако для этого необходимы уведомления американских властей, заявил официальный представитель американского Минтранса.

Согласно законодательству США, для возобновления авиасообщения с США российским перевозчикам требуется лишь прислать график перелетов, по меньшей мере, за 30 дней, сообщает ТАСС.

Ранее Роспотребнадзор составил список стран, с которыми Россия может возобновить авиасообщение на первом этапе. В перечень вошли 13 стран.

Ведомство предложило Росавиации разрешить рейсы в Великобританию, Венгрию, Германию, Данию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Финляндию, Вьетнам, Китай, Монголию и на Шри-Ланку, сообщает Telegram-канал «Подъем».

темы
авиация
россия
сша
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