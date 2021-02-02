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Названа не рекомендованная для лиц старше 65 лет вакцина от коронавируса

Антон Мельников
2 февраля, 2021 20:56
1 мин
Антон Мельников
2 февраля, 2021 20:56
1 мин
Youtube / CBC News
Youtube / CBC News

Власти Швеции выпустили заявление по вакцине от коронавируса, которая была разработана англо-шведской компанией AstraZeneca. Препарат не рекомендуется использовать лицам, чей возраст больше 65 лет. Об этом заявило управление здравоохранения Швеции.

«Управление здравоохранения рекомендует в первую очередь предлагать вакцину AstraZeneca, которая была одобрена для защиты от COVID-19, жителям Швеции в возрасте 18-64 лет», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее аналогичные рекомендации по вакцине AstraZeneca были объявлены в Германии и ряде других стран, отмечает «ТАСС».

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ТЕГИ
коронавирус
вакцина
Швеция
AstraZeneca
1 мин
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