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Политика
Названа не рекомендованная для лиц старше 65 лет вакцина от коронавируса
2 февраля, 2021 20:56
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Youtube / CBC News
Власти Швеции выпустили заявление по вакцине от коронавируса, которая была разработана англо-шведской компанией AstraZeneca. Препарат не рекомендуется использовать лицам, чей возраст больше 65 лет. Об этом заявило управление здравоохранения Швеции.
«Управление здравоохранения рекомендует в первую очередь предлагать вакцину AstraZeneca, которая была одобрена для защиты от COVID-19, жителям Швеции в возрасте 18-64 лет», - говорится в сообщении ведомства.
Ранее аналогичные рекомендации по вакцине AstraZeneca были объявлены в Германии и ряде других стран, отмечает «ТАСС».
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