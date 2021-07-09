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Политика
Названа «не лежащая на поверхности» цель прилета в РФ спецпредставителя Джо Байдена
9 июля, 2021 17:49
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Kremlin Pool/Global Look Press
Обсуждение вопросов климата не единственная цель прилета в Россию Джона Керри - спецпредставителя президента США Джо Байдена. Он будет в Москве с 12 по 15 июля.
Политолог-американист Малек Дудаков предположил: «Понятно, что у его визита есть и другая цель. Она не лежит на поверхности».
По его словам, на основе климатических соглашений страны перезапустят свои отношения. Но данная цель не решится за один визит, заявил он в разговоре с телеканалом «360».
Дудаков назвал хорошим знаком появление новых у России и США точек соприкосновения. Прежде это были вопросы, связанные с терроризмом и разоружением.
Ранее сообщалось, что 13 июля Керри встретится с советником президента России по климату Русланом Эдельгериевым.
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Визит в Россию «климатического царя в администрации Байдена» можно рассматривать как намек на перезапуск отношений Москвы и Вашингтона?
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