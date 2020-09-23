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Военным обозревателям Telegram-канала Astra Militarum удалось определить модель вертолета, потерпевшего крушение в ливийском городе Сукна.

По их данным, разбившийся летательный аппарат принадлежит семейству многоцелевых вертолетов советского, а позже российского производства Ми-8.

Сегодня утром ряд СМИ сообщили об инциденте в Ливии. Во время посадки у вертолета ВВС Ливийской национальной армии надломилось шасси. Из-за неисправности машина накренилась и зацепила лопастями землю, после чего загорелась. Обошлось без жертв.

Главное командование ЛНА приступило к расследованию инцидента. О причине неисправности вертолета станет известно позже.

Ми-8, третий по распространённости среди летательных аппаратов, состоит на вооружении в нескольких десятках стран мира, в том числе и Ливии. Вертолеты были приобретены североафриканским государством еще при правлении Муаммара Каддафи. В то время их насчитывалось от 12 до 50 единиц.