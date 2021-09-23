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Политика
Названа дата первого заседания депутатов избранной Госдумы
23 сентября, 2021 20:45
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Youtube / Лебедев.ТВ
Первое заседание Государственной думы восьмого созыва, которая была сформирована в ходе выборов 17-19 сентября, должно состояться 12 октября. Об этом сообщила пресс-служба партии «Единая Россия».
«Планируется, что первое пленарное заседание восьмого созыва Госдумы состоится 12 октября», - рассказали в партии.
При этом перед заседанием Госдумы единороссы планируют провести встречу партийного руководства. На ней обсудят кандидатуры председателя ГД, вице-спикеров и других руководящих органов нижней палаты парламента, передаёт «ТАСС».
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