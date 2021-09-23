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Политика
Назван главный претендент на пост главы новоизбранной Госдумы
23 сентября, 2021 17:54
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Youtube / RT на русском
С высокой долей вероятности председателем Государственной думы восьмого созыва будет избран прежний спикер палаты Вячеслав Володин. Об этом сообщил близкий к руководству партии «Единая Россия» источник издания «Интерфакс».
По словам собеседника, наиболее вероятной кандидатурой на пост председателя ГД является именно Володин.
«Я не сомневаюсь, что он останется спикером», - приводит его слова «Интерфакс».
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