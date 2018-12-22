США назвали технический прорыв Китая «бумажным тигром»

Принятая три года назад стратегия «Made in China 2025» ставила цель вывести Китай в лидеры технологического рынка и свести к минимуму зависимость от зарубежных поставщиков.

Однако она вызвала скепсис со стороны аналитиков США, которые считают, что Китай и вовсе откажется от своих планов и не станет лидером мирового технологического рынка.

Они даже убеждены, что такая ситуация вообще пойдет только на пользу мировому рынку. Аналитики полагают, что к 2020 году Китай потратит на исследования и разработки на 100 млрд долларов меньше, чем планировал ранее.

Агентство Bloomberg также приводит в пример рынок электромобилей. Согласно стратегии, к 2025 году 80% электрокаров и гибридов в стране должно производиться на местных фабриках. Однако безусловных лидеров рынка пока так и нет, а за рубежом китайские электромобили не пользуются спросом.

Китайская сторона не согласна с выводами аналитиков США и от своих планов отказываться не собирается, признавая, что не все проекты развиваются столь стремительно - китайские беспилотники и микрочипы пока уступают по качеству зарубежным аналогам.

Впрочем, Китай действительно может передвинуть сроки выполнения своей задачи на срок после 2025 года, однако это не должно заставить их полностью отказаться от своих планов.

Производители промышленного оборудования и химических веществ признают, что китайская продукция становится лучше по качеству, но все еще не дотягивает до мирового уровня. Даже местные химические компании отмечают, что за товарами высокого качества проще обратиться к иностранным поставщикам, поскольку китайские производители выдают нестабильный продукт.

Принятые в Китае стандарты умного производства также уступают иностранным — в 50% случаев они не отвечают международным требованиям.

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