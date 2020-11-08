Назревшее в Тбилиси недовольство правящей партией выплеснулось на улицы

Flickr

В центре Тбилиси митингующие оппозиционеры запланировали движение в сторону здания ЦК. Они намерены не впускать сотрудников учреждения на свои рабочие места.

Руководитель партии «Единое национальное движение» Ника Мелия считает такой шаг необходимым. Напомним, оппозиция требует отставки главы ЦИК Тамары Жвания, так как, по мнению протестующих имело места подтасовка результатов парламентских выборов.

Сам, полный энтузиазма Мелия, сообщает следующее: «Это будет самое масштабное шествие, с завтрашнего дня в это здание не войдет ни один из сотрудников».

Об этом сообщает РИА «Новости».