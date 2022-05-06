Новости – Политика
Политика
Назревает конфликт: 18 военных самолетов Китая вошли в зону действия ПВО Тайваня
6 мая, 2022 16:26
1 мин
1 мин
Yang Qing/XinHua/Global Look Press
В зону действия противовоздушной обороны Тайваня вошла эскадрилья военных самолетов Китая. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны островного государства.
18 самолетов Военно-воздушных сил Китая вошли в зону действия ПВО Тайваня.
Тайваньские зенитные ракетные комплексы приведены в боевую готовностью. Военная авиация поднята в воздух, сообщает телеграм-канал Mash.
Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал Тайвань неотъемлемой частью Китая. Он предостерег США от вмешательства во внутренние дела страны.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости