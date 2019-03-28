Назначена дата свержения Николаса Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил, что 6 апреля в стране начнётся операция по свержению пока ещё действующего президента Николаса Мадуро. США и Россия готовятся к развязке: накануне в Венесуэлу прибыли два российских военных самолёта. Трамп пока осторожно заявляет, что не исключает применение американской военной силы в разрешении конфликта в Венесуэле, а Гуайдо призывает мировое сообщество «рассмотреть все варианты». Какими они могут быть?

Операция под названием «Свобода», анонсированная Гуайдо в его twitter, начнётся 6 апреля и должна прекратить правление президента Николаса Мадуро. Оппозиционер призвал граждан к мобилизации – создавать комитеты и центры протестного движения.

«6 апреля пройдут первые тактические акции операции «Свобода» по всей стране. В этот день мы должны быть готовы, подготовлены и организованы», - написал политик в своём микроблоге.



Россия и США продолжают бороться за влияние на ситуацию в Венесуэле. У России с Венесуэлой долгая история сотрудничества, ещё со времён президентства Уго Чавеса. Россия активно участвует в нефтедобыче в этой стране, оказывает финансовую поддержку государству. Кроме того, Венесуэла – крупнейший импортёр российского вооружения в регионе.

Что, разумеется, никогда не нравилось США, ведь Латинская Америка исторически считается сферой их национальных интересов

Для того, чтобы поддержать действующего президента Николаса Мадуро, 23 марта в Венесуэле приземлились два российских транспортных самолёта с сотней военных. Самолёты, к слову, не первые, и, по всей видимости, не последние – как никак, у наших стран есть ряд контрактов, в том числе в военно-технической сфере. Однако прибытие российских самолётов поставило на уши весь свет.

«Продолжающаяся переброска российских военнослужащих для поддержки незаконного режима Николаса Мадуро в Венесуэле рискует продлить страдания венесуэльцев, которые в подавляющем большинстве поддерживают временного президента Хуана Гуайдо», — заявил госсекретарь США Майк Помпео в разговоре с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Тот ответил, что попытки Вашингтона организовать государственный переворот в Венесуэле и угрозы в адрес ее законного правительства «являются нарушением Устава ООН, неприкрытым вмешательством во внутренние дела суверенного государства».

Прибытие российских военных спутало планы американцев быстро свергнуть Мадуро при помощи военной силы. Теперь это будет намного сложнее осуществить, поскольку американским военным придётся вступить в прямое столкновение с российскими войсками.

По сути, Россия действует в Венесуэле так же, как в Сирии – защищает важную для неё страну от угрозы со стороны американских войск

Но одно дело Сирия, и совсем другое – Венесуэла под боком у США. Весь вопрос в том - решится ли Вашингтон на прямой военный конфликт с Россией ради столь важного для них региона?

Россия может эффективно защитить действующее правительство Венесуэлы от угроз или, по меньшей мере, существенно ограничить возможности применения военной силы американцами. Но США могут избрать иную тактику. Например, вооружить оппозицию и развязать гражданскую войну, либо будут действовать руками частных военных компаний или же попытаются привлечь к конфликту соседей.

Соседи, к слову, у Венесуэлы непростые.

Та же Колумбия или Мексика, вопреки надеждам Вашингтона, могут не захотеть участвовать в войне

Пока американская стратегия сосредоточена на мерах экономического принуждения, которые призваны ослабить венесуэльское правительство и армию за счет увеличения числа перебежчиков. Экономическое давление поставило Венесуэлу на грань коллапса: по всей стране идут отключения электричества, в том числе по причине саботажа на одной из ГЭС. Чьих рук дело – вопрос, как говорится, обсуждаемый.

Санкции и эмбарго со стороны США вызвали тяжелейшее гуманитарное положение в стране, и чем дальше – тем ситуация становится хуже. Из Венесуэлы потянулись беженцы, хотя война там ещё не начиналась. С начала года ЕС выделил почти 117,6 млн евро на экстренную гуманитарную помощь венесуэльцам, Россия также не осталась в стороне.

После январских протестов оппозиции в Венесуэле, по сути, действуют два параллельных правительства. США, Канада, ряд европейских стран, а также Аргентина, Бразилия, Чили и некоторые другие страны региона признали президентство за самопровозглашённым лидером оппозиции Хуаном Гуайдо. Мадуро, в свою очередь, полномочий официально не сдавал, его по-прежнему поддерживает армия и флот, а Россия, Китай, Мексика, Турция продолжают считать его легитимным президентом.

Пока угроза американского военного вмешательства не дает правительству Венесуэлы возможности подавить усиливающуюся внутреннюю оппозицию, считают аналитики из Stratfor.

Власти Венесуэлы не хотят арестовывать или высылать частично признанного временного президента Хуана Гуайдо, поскольку опасаются спровоцировать своими действиями американскую военную интервенцию

Но если Мадуро поверит, что российские войска устранили угрозу американского вмешательства, и начнет репрессии против политической оппозиции и инакомыслящих внутри страны, то венесуэльский кризис будет развиваться по двум возможным сценариям, отмечает издание.

С одной стороны, противники Мадуро могут увидеть в российской группировке знак того, что действовать против режима им надо как можно быстрее. Диссиденты внутри вооруженных сил могут попытаться осуществить переворот до наращивания российской группировки и до начала репрессий, которые исключат такой вариант.

С другой стороны, угроза ужесточения репрессий со стороны режима может убедить колеблющихся офицеров вернуться в президентский лагерь, из-за чего осуществить военный переворот будет ещё труднее.