Назло мораториям: Силуанов поднял налоги и спрятался за Орешкиным

«Мораторий» – это временная приостановка каких-либо действий. Иногда – вынужденная мера, иногда – подготовка к полному отказу от них. Но правительство России придумало третий тип – действия продолжаются, но все делают вид, что их нет.

Мораторий по-медведевски

Интересно у нас работают моратории на рост налогов. Первый был объявлен в 2015 году Дмитрием Медведевым по призыву Владимира Путина вплоть до налоговой реформы, назначенной на рубеж 2018-19 годов. За это время радикально, в десятки раз, вырос налог на недвижимое имущество (изменилась формула подсчета), появились новые сборы (утилизационный, экологический, курортный и так далее), существенно увеличились взносы для индивидуальных предпринимателей, заработала система сбора дани с грузовиков «Платон»…

Так выглядит у нас мораторий. За время его действия издержки для бизнеса выросли намного сильнее, чем за такой же период до заморозки роста налогов

И когда премьер-министр весной 2019 года объявил новый мораторий, стало ясно: надо готовиться к худшему.

Тактический ядерный дефлятор

Согласно проекту приказа Минэкономразвития, после роста всего на 2,5% в текущем году самые «популярные» налоги для малого бизнеса (единого налога на вмененный доход, патентной системы налогообложения и торгового сбора) вырастут на 4,9% в следующем – судя по всему, выше инфляции.Это называется изменением коэффициентов-дефляторов, хотя точнее было бы назвать их «инфляторами». Налоговый кодекс предусматривает, что дефляторы индексируются на уровень инфляции за предыдущий год, то есть ростом налогов это не является. Очень удобно объявлять мораторий, когда у тебя есть дефляторы, которыми можно свободно манипулировать.

Это напоминает мораторий на испытания ядерного оружия, при котором одна из стран периодически взрывала бы бомбы со словами «Это не оружие, это отпугиватель ворон и инопланетян»

На наш взгляд, сейчас, при падении деловой активности, любое повышение налогов – плохая идея. Чтобы стричь овец, надо сперва вырастить стадо. Но и истерики о том, что «Минэкономразвития поднимает налоги», тоже неуместны. Рост-то на самом деле очень небольшой: при налоговой базе, скажем, в 1 млн рублей в год обладатель патента будет платить вместо нынешних 60 тысяч примерно 63 тысяч 4,9% от 6% – это менее 0,3% к базе. По большому счету мелочь. И многочисленные предупреждения о «риске закрытия малых магазинов» лишены смысла. Малые магазины закрываются в первую очередь потому, что в России не существует антимонопольной политики.

«Это не я, это Максимка!»

И вся эта возня не стоила бы отдельного разговора, если бы не очень интересная тенденция в СМИ, которым удалось перевернуть ситуацию с ног на голову. «Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес» – так, скажем, называется заметка на эту тему в одном из самых авторитетных проправительственных онлайн-СМИ, так называется и новостная ветка в «Яндексе».

И это очень интересно. Ведь на самом деле как раз Минэкономразвития предлагало ничего не повышать, пропустить индексацию, чтобы создать более благоприятную обстановку для бизнеса. Но Минфин, из которого, кстати, вышел глава Минэка Максим Орешкин, категорически запретил «младшему брату» подобные вольности.А издание приказа легло на плечи Минэкономразвития как регулятора сферы. Минфин же, изобретатель этой схемы, оказался весь в белом.

Но если деловые СМИ описали ситуацию адекватно, то «общеполитические» однозначно выставили Минэкономразвития практически инициатором роста налогов. Как видим, информационный ресурс Антона Силуанова оказался куда более значительным, чем у его бывшего заместителя. Которого, по сути, оклеветали

«Минэкономразвития не обладает полномочиями вносить соответствующие корректировки» – пытается оправдаться ведомство, но очередной удар в борьбе репутаций нанесен. Судя по всему, противостояние двух министерств обостряется – напомним, до ареста Алексея Улюкаева Минэкономразвития довольно жестко противостояло попыткам Минфина бесконечно поднимать налоги. Став министром, Максим Орешкин «прогнулся» под запланированную реформу с ростом НДС, но дальше стал проявлять все бо́льшую стойкость. В конце концов, эффективность его работы определяется не наполнением бюджета (это Минфин), а ростом валового продукта. Майский указ президента ясно требует вывести темпы этого роста на уровень выше среднемирового, однако каждое новое повышение налогов, пусть и такое незначительное, как сейчас, препятствует выполнению поручения.

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Увлекшись разминочными боями перед супершоу «Преемник-2024», российские министерства продолжают давление на народ и бизнес, причем в стиле нашкодивших школьников делают честные лица и перекладывают ответственность друг на друга.

Такая недальновидная политика может привести к тому, что яркое до крови и слез шоу состоится уже перед парламентскими выборами 2021 года, и дирижировать им будут совсем другие люди. Потому что при таком стиле налоговых мораториев никто уже в здравом уме не поддержит членов правительства Дмитрия Медведева и их любимую партию

Вопрос лишь в том, каков у нас процент людей в здравом уме…