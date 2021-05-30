Назло Минску. Аэропортам ЕС предложили вывесить фото Романа Протасевича
В европейских аэропортах и здании Евросоюза может появиться фотография задержанного в Беларуси после принудительной посадки оппозиционного блогера Романа Протасевича. С таким предложением выступил глава Европейского парламента Давид Сассоли.
«Я предложил вывесить фотографию господина Протасевича во всех аэропортах ЕС и в Европейском парламенте», - сказал политик.
Сассоли добавил, что страны Евросоюза и далее будут уделять внимание этой ситуации, оказывать давление и верить, что это обязательно приведет к освобождению Романа Протасевича и Софии Сапени, пишут РИА «Новости».
Напомним, 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске из-за поступившего сообщения о минировании. Сразу после приземления лайнера был задержан основатель признанного властями Беларуси экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.