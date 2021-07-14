Назад в СССР: перед поездкой на Олимпиаду спортсменам из РФ выдали инструкции как увиливать от вопросов СМИ
Российским спортсменам провели жесткий инструктаж перед поездкой на Олимпиаду в Токио, подобный тому, который был присущ советской эпохе. Участников Игр предупредили, как отвечать на вопросы о Крыме, Донбассе, харассменте, движении Black Lives Matter, допинге и политике.
Подготовку инструкции подтвердили в Олимпийском комитете России. Она понадобилась потому, что на Играх ждут провокаций в российскую сторону. СМИ могут поставить россиян в неловкое положение, а любой неосторожный ответ - отпечаток на карьере спортсмена.
В этой связи предлагается не комментировать вопросы о политике вовсе. Если спортсмена спросят о движении BLM, то следует объяснить: как к нему относиться - личное дело каждого.
Связанных с Крымом и Донбассом вопросов следует избегать: позиция российского олимпийца - спорт должен оставаться вне политики. На вопросы о допинге спортсмен обязан отрицать свое участие в этом и направить за комментариями о санкциях к тем, кто их разрабатывал.
На вопросы о домогательствах надо говорить, что данная проблема существует во многих странах, но спортсмен не был связан с этим.
Не избежать вопроса о том, что Россия будет участвовать не под своим флагом. И здесь российских спортсменов подстраховали с ответом. Рекомендовано говорить, что они представляют родину и это для них большая честь, пишут «Ведомости».
Напомним, Игры начнутся 23 июля и продлятся до 8 августа.