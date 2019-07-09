Назад в Грузию

Грузинский телеканал «Рустави-2» продолжает вещание, а оскорбивший Владимира Путина журналист Георгий Габуния не понесёт никакой ответственности за мерзости, которые он наговорил ранее в прямом эфире.

Грузия не собирается сдавать позиций в стремлении продемонстрировать высокомерное отношение к России. За очередной провокацией стоят не только действующие власти, но и экс-президент Михаил Саакашвили, который прощупывает возможность возвращения в Грузию на волне антироссийских настроений.

«Не место на грузинской земле»

Габуния позволил себе нецензурную брань в адрес российского президента в эфире программы «Постскриптум». На русском языке в течение минуты он обматерил Путина и его покойных родителей. Досталось и гражданам РФ. Журналист назвал россиян «рабами» и заявил, что им «не место на красивой грузинской земле».

Грузинское руководство принесло извинения, а несколько сотен жителей Тбилиси вышли на стихийный митинг к зданию телеканала. В Грузии Путина не любят, но своими высказываниями об отце и матери российского президента Габуния переступил красную черту

Президента РФ материли публично неоднократно. Например, в России нецензурно по отношению к Путину выражался Борис Немцов, память о котором превратилась в священный культ для отечественного либерального лагеря. Крайне широко матерные выражения о Путине распространены на Украине. Однако даже самые упоротые пропагандисты «незалежной» не позволяли себе мерзости, которую устроил Габуния.

Мало, кто обращает внимание на тот факт, что грузинский журналист выругался в самом начале программы, которая шла в прямом эфире. За непозволительным для сотрудника СМИ (и просто человека) поведением наблюдала как минимум съёмочная группа и продюсер, в обязанности которого входит контроль контента.

Что должен был сделать продюсер в такой ситуации? Дождаться перерыва на рекламу и прекратить программу, чтобы журналист опять не наговорил лишнего. «Рустави-2» благополучно вёл трансляцию до 2.30 и прекратил вещание только после начала митинга

Нельзя исключать, что отвратительная выходка Габунии является «самодеятельностью». Тем не менее вариант спланированной провокации представляет более очевидным. На это, в частности, указывает вялая реакция официального Тбилиси и странные извинения руководства телеканала.

Габунию не собираются увольнять. Сейчас он отстранён от работы на два месяца и, как только шум вокруг его персоны утихнет, должен вернуться в эфир. В любой другой стране мира журналиста, позволившего оскорбительные высказывания, да ещё в прямом эфире, немедленно бы выгнали с работы. Тем более такое поведение может стать поводом для уголовного разбирательства (защита чести и достоинства человека).

В специальном обращении гендиректор «Рустави-2» Ника Гварамия заявил, что в целом разделяет политическую позицию Габунии. По его словам, журналист вложил «огромный труд в борьбе против России и в проевропейском направлении Грузии». Появление мата в эфире Гварамия объяснил «свободой, которую предоставляет канал»

Вроде бы извинившиеся власти Грузии не удосужились надавить на менеджеров и владельцев «Рустави-2», продолжив таким образом нагнетать ситуацию в отношениях с РФ. Тбилиси по-прежнему хочет сохранить торгово-экономические контакты с нашей страной (которые приносят немалую выгоду) и при этом продолжать удовлетворять комплексы обиженного Россией маленького, но гордого государства.

С триумфом или в наручниках

Ещё один интересант гнусной выходки журналиста «Рустави-2» — это Михаил Саакашвили. Об этом прямо завила представитель МИД РФ Мария Захарова. Беглого президента связывают с «Рустави-2» весьма нежные отношения с первой половины 2000-х годов. Телеканал как мог пиарил прозападную русофобскую политику Саакашвили. В период президентства Михо имел возможность в ручном режиме формировать повестку дня «Рустави-2» и принимать кадровые решения.

После фиаско Саакашвили телеканал запустил кампанию по защите экс-президента. До сегодняшнего дня экс-глава государства продолжает дружить с владельцами «Рустави-2» и тесно сотрудничать с журналистами. Неудивительно, что своём обращении по поводу выходки Габуния гендиректор телеканала несколько раз упомянул Саакашвили

Экс-президент не может вернуться на родину из-за нескольких уголовных дел, возбужденных против него. Грузия — удивительная страна: сначала Саакашвили восхищались чуть ли не в каждом дворе, а потом его начали проклинать, называя вором.

Последние несколько лет в Грузии происходит своеобразный ренессанс образа Саакашвили. Нынешние власти не смогли обеспечить гражданам обещанное «европейское будущее». Тбилиси не ждут ни в НАТО, ни в ЕС. Фантазия властей на подкормку обещалками почти исчерпана. Про харизматичного Саакашвили, неоднократно выступавшего в Европе на английском языке, в сегодняшней Грузии вспоминают всё чаще. Немалый вклад в это вносит пропаганда «Рустави-2». Почему Михо хочет вернуться в Грузию?

Саакашвили после бегства так и не смог найти себе «достойного» занятия. Его карьера на Украине была скоротечной. Совсем недолго он проработал губернатором Одесской области, потом разругался с главой МВД Арсеном Аваковым (нецензурные оскорбления в этой эпичной ссоре также присутствовали) и в итоге вступил в конфликт с Петром Порошенко. Он и стал для Михо роковым

Саакашвили выдворили из страны и аннулировали украинский паспорт. С приходом к власти президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство. В новой политической реальности Украины единственным крупным политиком, согласившимся сотрудничать с Михо, стал Виталий Кличко. Однако мэр Киева — сбитый лётчик. По данным соцопросов, у бывшего боксёра нет шансов переизбраться и попасть в Раду.

Саакашвили пытается демонстрировать на Украине бодрость духа и говорит о серьёзных политических амбициях. На парламентские выборы он идёт под флагом партии «Рух новых сил». Данная политсила состоит из беглых грузинских «менеджеров» и украинских маргиналов, и бесконечно далека от достижения проходного рейтинга

Конечно, нельзя исключать вероятность того, что в процессе формирования нового украинского правительства Саакашвили получит какую-нибудь должность (существует мнение, что Зеленский не просто так восстановил гражданство Михо), но насколько она будет удовлетворять неуёмным амбициям грузина? По большому счёту у экс-президента Грузии нет вариантов развития политической карьеры, кроме возвращения в Тбилиси. Вернуться на родину он может либо с триумфом, либо в наручниках.

Объективным препятствием для победного возвращения экс-президента является политика Москвы. В ходе июньских беспорядков у здания парламента в Кремле достаточно чётко дали понять, что не приемлют такого развития событий. Остаётся лишь надеяться, что нынешнее руководство Грузии хотя бы прислушается к инстинкту самосохранения.