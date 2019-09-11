Навальный и Соболь помогли Западу вмешиваться в дела России

Блогер Алексей Навальный и его протеже Любовь Соболь стали настоящими проводниками для западных СМИ и американских политических деятелей во внутренние дела России. Разумеется, их мотивировали лишь деньги.

Каскад незаконных митингов, прошедший в Москве с 14 июля по 31 августа, стал настоящим магнитом для ангажированных Западом СМИ. Примечательно, что журналисты этих медиа освещали события непременно с одной стороны – либеральной. Они игнорировали нарушения, которые массово допускали неадекватные агрессивные активисты. В их сюжеты попадали лишь жёсткие задержания и разгон толпы. Вполне очевидно, что такая однобокая картинка должна была показать миру, как в России правит «кровавый режим тирании».

Широкое освещение в таких медиа получили так называемые символы протестного движения. Например, Оля «Конституция», читавшая основной закон перед отрядом ОМОНа. Таким же «символом» стала бабушка-колясочница, посетившая не менее пяти оппозиционных митингов. Всякий раз западные СМИ фокусировались на этих «известных» персонажах.

Вполне естественно, что либеральные лидеры также нередко попадали в сюжеты западных репортеров. Так, «несчастная» мать малолетнего ребенка Любовь Соболь стала настоящей «железной леди», раз за разом представая в глазах западной общественности жертвой режима. Однако о том, что ее неоднократно предупреждали не нарушать закон, штрафовали и проводили разъяснительные беседы, они не пишут и не говорят.

Сама Соболь тоже не поняла, что делает что-то не так – получив более 1,2 млн административных штрафов, она продолжила заниматься призывами к незаконной деятельности. В этом нет ничего удивительного, ведь деньги для «ФБК» - не проблема.

Стоит отметить, что очень активную поддержку протестному движению оказывали издания, имеющие доступ к американскому финансированию. Речь идёт о «Радио Свобода» и «Голосе Америки». Ещё в 2017 году они ожидаемо были признаны в России иностранными агентами. Данные издания всячески искажают факты, продвигая западную повестку для своей русскоязычной аудитории.

Не секрет, что фактически финансированием этих медиа занимается Госдепартамент США. Исходя из этого очевидно, что они никак не могли обойти вниманием серию московских митингов и тему российских выборов в целом. Выполняя политический заказ, они последовательно продвигали лишь либеральную позицию, замалчивая неудобные факты. Именно так и работают инструменты информационной войны, призванные формировать у аудитории совершенно конкретную точку зрения. А истина и факты такие издания совершенно не интересует.

Понятно, что на столь глобальную протестную деятельность требуются немалые финансы. Поэтому либеральные силы заранее позаботились о «жирных» спонсорах. Например, их давний партнер Навального беглый олигарх Михаил Ходорковский щедро выделял средства на любую подрывную деятельность. Ни для кого не секрет, что главной задачей олигарха является смена власти в России. Однако провалы его проектов, таких как «Навальный и Ко», доказавших свою неэффективность, заставили Ходорковского уйти в тень и временно прекратить финансирование.

Не стоит думать, что экс-глава ЮКОСа – единственный спонсор оппозиционной тусовки. Не так давно юрист «ФБК» Любовь Соболь побывала на так называемой премии Фонда Бориса Немцова, учрежденной его дочерью. В немецком Бонне ежегодно награждают особо отличившихся оппозиционеров, внесших особый вклад в разрушение «системы». Сумма в 10 тысяч евро не кажется столь серьёзной для амбициозных задач Соболь, однако и такие деньги явно пойдут «на пользу делу».

Стоит отметить, что в авторитетное жюри данной премии входят как российские именитые оппозиционеры, так и западные. Помимо все того же Ходорковского, в совет Фонда входит известный американский дипломат Майкл Макфол - известный специалист по цветным революциям.

Он крайне пристально следил за предвыборной кампанией в России и за каждым шагом блогера Алексея Навального. Так, он был очень впечатлен проектом главы «ФБК» под названием «Умное голосование». Несмотря на очевидный провал этой инициативы блогера, Макфол остался доволен. По всей видимости, поняв, что средства, выделенные и им тоже, пошли «куда надо».

Выборы, прошедшие по всей России в рамках Единого дня голосования, стали очень важным элементом цепи последовательной подрывной деятельности российской государственности. В ход пошли все доступные ресурсы – информационные фейки, всевозможные фальсификации, активная пропаганда и прочее. Для вовлечения граждан в сомнительной проект Навального «УГ» на площадках Google, YouTube, Facebook была даже размещена реклама вопреки предостережению Роскомнадзора.

Сомнений в том, что США и ряд других западных стран пытаются вмешиваться в суверенные дела России, уже не осталось. Все факты такой деятельности должны быть тщательно рассмотрены специальной комиссией. Также необходимо принять срочные меры, чтобы предотвратить такие случаи в будущем и оградить россиян от пагубного западного вмешательства.