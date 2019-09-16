Скандальный блогер Алексей Навальный создал проект "Умное голосование" для сбора данных пользователей, с помощью которых он хочет обогатиться или призвать участвовать в будущих незаконных митингах.

Данный проект вызвал бурное негодование общества. Бесполезное «детище» Навального фактически не изменило расклад политических сил на выборах. Но стоит отметить, что такой негативный проект дал ему желанную прибыль, а также личные данные людей, которые можно использовать в дальнейшем.

В преддверии выборов сайт «УГ» при указании адреса постоянной регистрации пользователя предлагал выдвигаемого проектом кандидата. Однако для того, чтобы получить информацию в разы быстрее, можно пройти электронную регистрацию, введя только адрес электронной почты. Зарегистрированному пользователю необходимо было дать согласие на обработку персональных данных.

Примечательно, что сайт продолжил работу и после выборов. Якобы для сбора статистических данных «УГ» предлагает выбрать возрастную группу. Стоит отметить, что в списке есть категория «меньше 18», но для чего, проект не уточняет. Несовершеннолетние не обладают активным избирательным правом. Видимо, сайт собирает данные всех, кто готов выказать поддержку лично блогеру, и их возраст не имеет значения.

Обработку личных данных пользователей структурами Навального уже критиковали в обществе. В частности проект "Умного голосования". При указании адреса электронной почты каждый потенциальный пользователь должен дать согласие на обработку персональных данных ООО "Страна приливов". Стоит отметить, что в Положении об обработке данных указывается и фонд "Пятое время года", который был ликвидирован более шест месяцев назад – это является нарушением закона о персональных данных.

ООО "Страна приливов" не имеет права обрабатывать персональные данные, полученные на сайте "Умного голосования", поскольку при тщательном изучении карточки Роскомнадзора становится понятно, что данная организация может обрабатывать персональные данные только покупателей товаров в магазине мерча Навального. Это также подтверждает факт незаконного сбора данных.

Навальный уже был замешан в скандале с использованием личных данных граждан. Созданный незаконный «Профсоюз Навального» также собирал персональную информацию через специальный сайт. Навальный использовал данные пользователей для призыва к «пожертвованиям», а также перепродавал их западным структурам.

Блогер может использовать данные для незаконных акций. Известно, что в Петербурге Навальный собрал 37 тысяч электронных адресов, зарегистрированных на сайте "Умного голосования". А по Москве - в несколько раз больше. Проект охватывает все регионы страны – это около ста тысяч украденных персональных данных. С Помощью массовых рассылок блогер может выпрашивать «пожертвования» или призвать людей выходить на незаконные митинги. Таким образом, «Умное голосование» - всего лишь очередная махинация блогера для сбора денег.