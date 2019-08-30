Навальный и Ходорковский выпускали фейки о петербургских политиках

До единого дня голосования, на котором будет определен новый губернатор Санкт-Петербурга, осталось чуть меньше двух недель. Фаворитом в предвыборной гонке является врио губернатора Александр Беглов. Против него началась целая компания с использованием лжи, фейков и черного пиара. На первый взгляд, кажется, что ложь не имеет осмысленного плана, однако при детальном изучении все встает на свои места. За глобальным планом стоят вполне конкретные исполнители и заказчики.

Первые крупные попытки «утопить» репутацию Беглова начались в июне. «Расследователи» опубликовали видео, на котором якобы подделываются подписи в пользу градоначальника. Позже оказалось, что на видео запечатлен обычный процесс подготовки подписей для обучения сборщиков. Вполне стандартная, а главное законная практика.

После вброса этого фейка, работники сразу нескольких бюджетных учреждений обратились в правоохранительные органы. Оказалось, что им предлагали взятку за ложный рассказ о якобы нечестных предвыборных методах Беглова. Авторами провокация оказались Даниил Кен и Ольга Гусева, сотрудники филиала «Фонда борьбы с коррупцией». Именно его основатель Алексей Навальный заинтересован в дискредитации петербургского градоначальника.

В другом районе Петербурга молодые люди под видом «журналистов» обращались к сотруднице УИК Дворцового муниципального округа. Ей предлагали 10 тысяч долларов за ложь о намечающихся махинациях с бюллетенями в поддержку Беглова.

Провокаторы даже представились, чтобы все выглядело реалистичной журналистской работой. Оказалось, что они работают в издании «Проект», специализирующемся на скандальных фейковых «расследованиях». Это СМИ финансируется из фондов миллиардера Джорджа Сороса. Курирует его работу через своих людей беглый олигарх Михаил Ходорковский.

Прослеживается связь между заказчиками ложных фальсификаций против врио губернатора, ведь Связь Ходорковского и Навального хорошо известна.

Также об их участии в политической травле говорят еще несколько инцидентов, на первый взгляд не связанных между собой. 26 августа, в Петербурге, в одной из квартир обнаружилась целая фабрика, создающая фейковые расследования против Беглова, а также других крупных чиновников и политиков Северной столицы. У подпольных журналистов нашли дорогую аппаратуру для слежки, а также наработки фальсификаций. Известным людям приписывались дорогостоящие дома, машины, связи с молодыми любовницами и даже внебрачные дети.

Подпольная организация работала также, как и «бюро расследований» Навального, но спонсировалась Ходорковским. Любопытно и то, что в день, когда в полицию сообщили о подозрительной квартире, в Петербург приехала одна из сотрудниц «Проекта» Ольга Чуракова. В прошлый раз она посещала город в конце февраля, после чего и начали появляться целенаправленные вбросы.

О том, что именно Чуркова руководила «фабрикой фейков» говорит и то, что в начале 2018 она занималась подобными ложными обвинениями в адрес депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого. Тогда ее клевета рассыпалась как карточный домик, встретившись с правдой.

Псевдорасследователей, очевидно, намеренно подставили, не сообщив вовремя о возвращении хозяина квартиры. Инцидент является лишь очередным витком в начавшемся противостоянии Навального и Ходорковского. Первый стал проявлять слишком много инициативы, за что Ходорковский решил его проучить.

Работа фальсификаторов была почти закончена, поэтому через несколько дней на канале «ФБК» появилось лживое расследование об Александре Беглове. Там говорилось, что градоначальник якобы владеет квартирой стоимостью 150 миллионов рублей по адресу Казарменный переулок, 3. На деле расследование – это просто попытка обмануть зрителей. Официальная кадастровая сумма квартиры 52 миллиона рублей, а рыночная не доходит до 73 миллионов.

Покупал ее Беглов в докризисном 2005 году, на этапе строительства. Стоимость квартиры тогда составляла 16,5 миллиона рублей – ниже для дольщиков строительства, коим и стал градоначальник. Занимавшийся до 1999 года бизнесом Беглов вполне мог ее себе позволить, ведь он являлся совладельцем крупной международной компании. Смысл «расследования» Навального разбивает и тот факт, что градоначальник не скрывает недвижимость - она фигурирует в его декларации о доходах.

Впрочем, рассказать правду не было целью расследования Навального. Блогер просто манипулировал фактами и ложью, чтобы раздуть скандал. Все фейки и вбросы Навального, как и Ходорковского, направлены на понижение политического рейтинга фаворита в гонке за губернаторское кресло. Происходящее имеет исключительно политическую подоплеку — добиться проигрыша действующего главы, даже если придется сорвать выборы.