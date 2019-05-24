Навальному не удалось сломить Федермессер на выборах в МГД

Кандидат в депутаты Мосгордумы, глава фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер готова к избирательной гонке, вопреки нападкам сторонников основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

«Пару недель назад я практически уползла из фейсбука. Именно ползком, тихо, подраненная. Удалила у себя ФБ и мессенджер со всех устройств и лишь изредка заходила в этот наш с вами общий вымышленный мир, с компа. Заходила, оглядывалась, жмурилась, и снова отползала. Иногда очень и очень зря оставляла какие-то идиотские комментарии. Бабское желание оставить за собой последнее слово, увы, неистребимо. Отползала я не трусливо, как многим хотелось бы думать, вовсе нет, а в недоумении, раздосадованная и разочарованная. И да, я все еще не понимаю, как можно вот так запойно обсуждать вопрос еще даже не ставших реальностью выборов, и вот так быстро забыть погибших в Шереметьево», – написала на своей странице в Facebook Федермессер.

После того, как стало известно, что в 43-ем избирательном округе столицы (Арбат, Хамовники, Пресня) от оппозиции на выборы идут Анна Федермессер и юрист ФБК Любовь Соболь разгорелся скандал. Алексей Навальный в открытом письме обвинил Анну Федермессер в работе на мэрию и в том, что ее роль якобы сводится к оттягиванию голосов у Любови Соболь. В своем письме Навальный попросил главу фонда «Вера» снять свою кандидатуру с выборов.

В поддержку Анны Федермессер выступили многие оппозиционеры, в том числе основатель «Открытой России» олигарх Михаил Ходорковский. Сама Федермессер после этого взяла паузу и не делала громких публичных заявлений, ограничившись сообщением о том, что идти на поводу у «Команды Навального» не намерена. Теперь же она дала развернутый комментарий по своей позиции в данном вопросе.

«Почему Московская Дума. Все просто. Москва – тоже Россия. Денег тут много, а вот сердечности меньше, чем где бы то ни было. Москва слезам не верит. Но за счёт денег Москва может первой не побояться принять те законы, без которых невозможно контролировать качество медицинской и социальной помощи, да и качество любых других услуг… В Москве хватает мракобесия и жестокости. Я бы хотела, чтобы наш город стал неравнодушным», – написала Анна Федермессер.

Во главу угла своей избирательной кампании глава фонда «Вера» ставит помощь ближнему, а не решение насущных проблем города.

«Я не буду заниматься плиткой, раздельным мусором, ремонтом подъездов и дорог. Для всего этого есть муниципальные депутаты. Парковки мне интересны не для снижения их стоимости, а чтобы были бесплатные места возле больниц и школ… У милосердия тоже есть механизмы. Их надо создать, внедрить и научить использовать. И потом распространить дальше, в ту Россию, которая едет в Москву, едет как раз за заботой и милосердием», – пояснила свою позицию Анна Федермессер.