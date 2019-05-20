Научат Родину любить
Фото: Tolkopozitiv.ru (Автор карикатуры: Вася Ложкин)

Фото: Tolkopozitiv.ru (Автор карикатуры: Вася Ложкин)

Почему в России пытаются восстановить прежнее влияние политических ценностей

Минобороны РФ определилось с идеологическим обликом российского военнослужащего. Об этом свидетельствует серия публикаций в подконтрольных военному ведомству СМИ. Появление в армии системы политических ценностей и своеобразного морально-этического кодекса — закономерный этап развития Главного военно-политического управления (ГВПУ), которое было учреждено в июле 2018 года.

Об огромном значении, которое Минобороны уделяет политработе в войсках, красноречиво свидетельствует тот факт, что начальник ГВПУ генерал-полковник Андрей Картаполов занимает должность заместителя министра обороны.

«Идейно убеждённые»

15 мая в газете «Красная звезда» был опубликован материал под названием «Наша цель — формирование воина-государственника», в котором содержались заявления Сергея Шойгу и Картаполова. Министр обороны похвалил работу комиссаров и политруков в советский период. По словам главы военного ведомства, ключевой задачей современных военно-политических органов является «воспитание идейно убеждённых, сильных духом военнослужащих».

В свою очередь Картаполов дал более развёрнутое объяснение смысла военно-политической работе. Генерал-полковник считает необходимым формирование «у личного состава Вооружённых сил (да и у всего российского социума в целом) политического сознания, высоких нравственных и волевых качеств, иммунитета к чуждым нашему обществу идейным и культурным ценностям».

Далее Картаполова вновь восхваляет деятельность политруков в советской армии с акцентом на подвигах в период Великой Отечественной войны. В то же время (надо отдать должное начальнику ГВПУ) он обращает внимание на недостатки политработы после ВОВ.

«Партийно-политическая работа приобретала всё больший формализм, слабо отзывалась на вызовы времени. В итоге она оказалась практически безоружной перед социальными и национальными проблемами, вставшими во второй половине 1980-х и в 1990-е годы, системным кризисом как государственных институтов, так и идеологии», — совершенно справедливо отмечает Картаполов.

Однако начальник ГВПУ тут же поправляется, называя деполитизацию Вооружённых сил «ошибочным шагом». При этом замминистра обороны так и не смог доходчиво и на конкретных примерах объяснить, почему в армии вновь необходимо проводить занятия по патриотическому воспитанию и политпросвету

В советские годы институт замполитов неоднократно реформировался, но его главная задача оставалась неизменной — обеспечивать тотальный контроль над умонастроениями в армии. Политработники осуществляли необходимый для партийной верхушки надзор, гасили сомнения в правильности курса КПСС, доказывали преимущества коммунизма перед капитализмом и проводили антизападную пропаганду.

Параллельно в их обязанности входили организация культурного досуга, повышение дисциплины, морального и боевого духа военнослужащих. В войсках замполиты были особой кастой. Объём полномочий политруков позволял в мирное время ставить палки в колёса командирам частей, а в период войны — брать управление войсками на себя.

Номинально к замполитам предъявлялись высокие профессиональные требования. Он должен был безупречно знать матчасть, понимать специфику службы вверенного ему подразделения. Но основанная обязанность политрука — это умение убедительно доводить до личного состава «правду» о событиях, происходящих в мире и в стране.

Уже 1980-е годы стало очевидным, что военно-политические органы не справляются с подавляющим большинством поставленных задач. Основная причина — кризис маразматической и далёкой от потребностей граждан коммунистической идеологии.

Косность и откровенная глупость политпропаганды выразилась, например, в попытках обосновать присутствие советской армии в Афганистане. Политработники безуспешно искали в средневековой горной стране «рабочий класс», интеллигенцию, проявления «социалистической и интернациональной сознательности»

Но самым ужасным явлением в армейской жизни стала дедовщина, которую удалось побороть только во второй половине 2000-х годов. Идейно подкованные политработники оказались бессильны перед этим чудовищным злом, погубившим тысячи солдатских жизней.

Тотальная политизация

Замполиты читали душные лекции о кризисе капитализма и скором крахе империалистической системы вплоть до развала СССР. Однако со своей главной задачей они всё же справились. Прежде всего, деятельность политработников позволила сковать гражданскую инициативу военных. В умах солдат и офицеров отложились заповеди о том, что начальство умнее и потому «знает, что делает».

Все попытки генералов спасти государственность и экономику России в 1990-е годы потерпели сокрушительное фиаско. В большую политику уходили генералы-авантюристы (вроде Александра Лебедя), либо простодушные и лишённые необходимой для политической борьбы закалки полководцы (Лев Рохлин).

Прислужничеством перед КПСС и действиями в угоду господствующей идеологии советские органы политуправления нанесли огромный ущерб отечественной армии, государственности и зарождавшемуся ещё в период СССР гражданскому обществу. Зачем же тогда в современной России потребовалось воссоздать ГВПУ?

Скорее всего, возрождение военно-политических органов  — следствие попыток сформировать в РФ подобие идеологии, но без перегибов, которые были в советские времена. С 1990-х годов государство апеллирует к православию, а с 2014 года на первое место вышла пропаганда военной мощи и института армии как основы государственности

В своих заявлениях Картаполов не скрывает, что политизация должна затрагивать не только войска, но и всё российское общество. По его словам, это позволит противодействовать «негативным духовным явлениям современности». Под ними начальник ГВПУ подразумевает пересмотр итогов Второй мировой войны и проникновение (видимо, со стороны Запада) «чуждых ценностей».

Таким образом, Минобороны в лице ГВПУ фактически претендует на ключевую роль в процессе формирования общественного сознания, которым сейчас занимаются президент, его администрация, единороссы, всевозможные горлопаны и пропагандисты на федеральных СМИ. 

В среде военных есть очень хорошее выражение — «вопрос не по моей кафедре». Вот и политработа среди населения не входит и не должна входить в функционал Минобороны. Долг военного ведомства заключается в том, чтобы эффективно защищать государственные рубежи и проводить операции за рубежом

В конце концов, Минобороны существует на деньги налогоплательщиков и потому должно быть подотчётно гражданскому обществу. Общественные институции и СМИ имеют законное право контролировать, критиковать или нахвалить военное ведомство.

Усиление ГВПУ может привести к окончательному вычёркиванию из публичного пространства аргументированной критики положения дел в армии и оборонной промышленности. Кроме того, велика вероятность, что  государство восстановит жёсткий контроль над умонастроениями в войсках со всеми вытекающими отсюда последствиями.

При этом невозможно обойти стороной идейную слабость ГВПУ. В России отсутствует идеология, а концепция «любви к Родине», которую озвучил ранее Путин, не даёт обществу ответ на вопрос о том, какая у нашей страны миссия в мире и с какой целью мы вообще существуем как государство.

Можно предположить, что ГВПУ как раз и было создано для ликвидации очевидных идейных пробелов посредством интеграции ценностей, связанных с православием, армией и ВОВ. Однако в таком случае Россия рискует не только наступить на советские грабли, но и совершить немало новых ошибок

P.S. Ключевая проблема всех творцов идеологии Российской Федерации заключается в отсутствии необходимого количества поводов для гордости. Что по-настоящему великого и значимого сделала Россия после 1991 года? На фоне этой духовной бедности наша страна вынуждена обращаться к подвигам предков и искать опору в армии, единственном государственном институте, за который хотя бы не стыдно. 

Теги:
Места: Россия
Организации: Минобороны
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