Новости – Политика
Политика
Национальная разведка: «Путин готовится к затяжному конфликту»
10 мая, 2022 17:22
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Youtube / PBS NewsHour
Спецслужбы Соединенных Штатов считают, что президент РФ Владимир Путин ожидает затяжного военного конфликта в Украине и ведёт подготовку к нему. При этом захват территорий Донбасса окончанием военной кампании не станет. Об этом заявил глава Национальной разведки США Эврил Хейнс во время слушаний в Сенате.
«По нашим оценкам, президент Путин готовится к затяжному конфликту в Украине, в ходе которого он по-прежнему намеревается достичь целей за пределами Донбасса», — цитирует главу Нацразведки Reuters.
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