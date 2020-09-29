НАТО торопит Грузию со вступлением в альянс

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Грузию форсировать подготовку к вступлению в альянс и использовать для этого все возможности. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с грузинским премьер-министром Георгием Гахарией.

Столтенберг подчеркнул стратегическое значение Черноморского региона как для Грузии, так и для стран НАТО.

По словам генсека НАТО, Грузия достигла больших успехов в реформировании собственной армии и проведении демократических реформ. Он также поблагодарил правительство страны за отправку военных для участия в миссии альянса в Афганистане, пишет ТАСС.

Ранее Гахария, заявил, что полноценное членство в Североатлантическом альянсе является одной из главных целей страны.