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Политика
НАТО торопит Грузию со вступлением в альянс
29 сентября, 2020 13:10
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фото: Flickr
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Грузию форсировать подготовку к вступлению в альянс и использовать для этого все возможности. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с грузинским премьер-министром Георгием Гахарией.
Столтенберг подчеркнул стратегическое значение Черноморского региона как для Грузии, так и для стран НАТО.
По словам генсека НАТО, Грузия достигла больших успехов в реформировании собственной армии и проведении демократических реформ. Он также поблагодарил правительство страны за отправку военных для участия в миссии альянса в Афганистане, пишет ТАСС.
Ранее Гахария, заявил, что полноценное членство в Североатлантическом альянсе является одной из главных целей страны.
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