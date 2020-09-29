Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

НАТО торопит Грузию со вступлением в альянс

Дмитрий Байков
29 сентября, 2020 13:10
1 мин
1
фото: Flickr

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Грузию форсировать подготовку к вступлению в альянс и использовать для этого все возможности. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с грузинским премьер-министром Георгием Гахарией.

Столтенберг подчеркнул стратегическое значение Черноморского региона как для Грузии, так и для стран НАТО.

По словам генсека НАТО, Грузия достигла больших успехов в реформировании собственной армии и проведении демократических реформ. Он также поблагодарил правительство страны за отправку военных для участия в миссии альянса в Афганистане, пишет ТАСС.

Ранее Гахария, заявил, что полноценное членство в Североатлантическом альянсе является одной из главных целей страны.

темы
политика
НАТО
Грузия
1 мин