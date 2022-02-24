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Политика
НАТО «после рекомендаций военных советников» решило задействовать оборонный план
24 февраля, 2022 14:54
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Североатлантический альянс принял решение задействовать оборонный план в связи с ситуацией вокруг Украины. Этот план предполагает размещение сил реагирования в странах НАТО на период конфликта.
О нем сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Решение принято «после рекомендаций военных советников», пишет РИА Новости.
При этом у НАТО нет планов разместить силы альянса на Украине.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил начало военной операции на Украине. Запад сообщил, что сегодня вечером объявит самые сильные санкции против РФ.
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