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Политика
НАТО перебрасывает к своим восточным границам боевые самолеты и бронетехнику
4 марта, 2022 12:35
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Bernd von Jutrczenka/dpa
Североатлантический блок расширяет свое присутствие в непосредственной близости от границ России.
На дорогах Польши замечено передвижение танков и бронетехники, направляющихся в сторону Украины. По сведениям портала, на одном из польских аэродромов приземлился самолет с американскими высокопоставленными военным.
Телеграм-канал «Readovka» сообщает о приходе на Балтику датского военного фрегата, в Литву для патрулирования границ прибыли четыре истребителя F-16. Два истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 перебросят в Болгарию Нидерланды. Франция планирует отправить свой военный контингент в Румынию.
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