Новости – Политика
Политика
НАТО не собирается воевать с Россией
4 марта, 2022 15:03
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US Joint Staff/via Globallookpress.com
Генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг выразил уверенность, что российская военная операция не выйдет за пределы границ Украины.
Для этого между Пентагоном и Минобороны РФ установлен специальный канал оперативной связи, предназначенный для обсуждения любых вопросов в сфере безопасности «на случай непредвиденных обстоятельств или чрезвычайных ситуаций», - приводит слова Столтенберга «РИА-Новости».
Сообщается также о том, что министры иностранных дел стран-членов Североатлантического блока приложат все силы для сохранения дипломатических решений разгорающегося международного конфликта. Вместе с тем, дипломаты сошлись во мнении, что отношения России и НАТО изменились к худшему «на длительный период».
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