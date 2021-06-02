НАТО наступает: российские Су-30СМ перебросят в Беларусь
Белорусский президент Александр Лукашенко не против того, чтобы российские военные присутствовали на постоянной основе в стране.
На прошедших в Сочи переговорах президента РФ Владимира Путина и Александра Лукашенко было согласовано укрепление военного сотрудничества между двумя странами в рамках Союзного государства.
В Беларуси появится российская авиабаза, на которую перебросят Су-30СМ. Пока она будет функционировать как учебно-боевой центр. Как отмечают эксперты, согласие Минска – это еще один шаг по укреплению военного сотрудничества между Россией и Белоруссией.
Тем временем, НАТО продолжает усиливать присутствие на своих восточных рубежах. Так, в Эстонии на авиабазе Эмири развернуты многоцелевые истребители-«невидимки» пятого поколения F-35 ВВС Италии.
Кроме того, переброшены дополнительные силы в Литву, куда прибыли семь истребителей «Еврофайтер» ВВС Испании, сообщает «Свободная Пресса».