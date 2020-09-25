Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

НАТО наращивает военную активность на границе с Россией

Антон Мельников
25 сентября, 2020 18:47
1 мин
d
Pixabay

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что в 20-30 км от российских границ наблюдается рост активности войск НАТО.

«Рост военной активности США и НАТО происходит не в Атлантическом или Карибском бассейне, а на удалении 20-30 км от российских границ», - заявил начальник Генштаба.

Герасимов уточнил, что вблизи границ участились полеты самолетов и увеличилось присутствие военно-морских сил НАТО в Баренцевом, Балтийском и Черном морях.

Также военный отметил, что такая ситуация опровергает «тиражируемый в НАТО тезис о возросшей агрессивности со стороны России», передает «Интерфакс».

темы
Россия
НАТО
ВС РФ
границы
1 мин