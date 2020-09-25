НАТО наращивает военную активность на границе с Россией

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Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что в 20-30 км от российских границ наблюдается рост активности войск НАТО.

«Рост военной активности США и НАТО происходит не в Атлантическом или Карибском бассейне, а на удалении 20-30 км от российских границ», - заявил начальник Генштаба.

Герасимов уточнил, что вблизи границ участились полеты самолетов и увеличилось присутствие военно-морских сил НАТО в Баренцевом, Балтийском и Черном морях.

Также военный отметил, что такая ситуация опровергает «тиражируемый в НАТО тезис о возросшей агрессивности со стороны России», передает «Интерфакс».