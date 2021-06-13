Новости – Политика
Политика
НАТО может отказаться от ядерных ракет в Европе ради спокойствия РФ
13 июня, 2021 11:05
1 мин
1 мин
US Navy/via Globallookpress.com
Участники НАТО могут прийти к решению об отмене планов по размещению ядерных ракет в Европе. Все решит саммит в Брюсселе.
Отказ от подобных планов может поспособствовать снижению напряженности в отношениях с Россией, считают в Альянсе. Это может особенно пойти на пользу грядущим переговорам президентов России и США в Женеве, передает «Коммерсантъ».
Ранее РФ и США продлили договор по сдерживанию вооружений СНВ-3. Идею об отмене размещения ядерных ракет в Европе отвергала администрация предыдущего главы Белого дома Дональда Трампа.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку