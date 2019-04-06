НАТО как экзистенциальная угроза
НАТО как экзистенциальная угроза

В возможной войне с альянсом РФ не победит, но нанесёт противнику ассиметричный ответный удар

В апреле этого года Организации Североатлантического договора исполнилось 70 лет. На сегодняшний день в состав блока входит 29 государств. По совокупному экономическому и военному потенциалу (включая ядерный) альянс превосходит любой оборонительный союз и любое государство мира, включая Российскую Федерацию и Китай.

Считается, что идея создать НАТО возникла в Европе. В марте 1948 года Великобритания, Франция, Люксембург, Нидерланды и Бельгия подписали так называемый Брюссельский пакт — соглашение об оборонительном союзе. Однако достаточно быстро инициативу перехватили Соединённые Штаты — держава-победительница и главный донор экономики послевоенной Европы.

4 апреля 1949 года дюжина западных государств подписала в Вашингтоне Североатлантический договор. Помимо участников Брюссельского пакта и США, в состав блока вошли Канада, Норвегия, Дания, Исландия, Италия, Португалия. Ключевой в договоре является 5-я статья, которая провозглашает право на коллективную самооборону — нападение на одного члена означает агрессию против всех участников блока.

Современникам стало понятно, что Запад создал организацию, которая намерена противостоять СССР и социалистическим режимам в Восточной Европе. Москва заявила о желании присоединиться к альянсу, однако это была лишь политическая декларация с целью продемонстрировать антисоветскую направленность НАТО. В 1955 году страны соцлагеря объединились в Организацию Варшавского Договора. Это событие окончательно оформило биполярную систему международных отношений. 

Натиск на Восток

На протяжении 70 лет НАТО постоянно расширялось, в том числе за счёт стран-участниц ОВД и бывших республик СССР. В 1952 году в блок вошли Греция и Турция, в 1955 году — ФРГ (впоследствии — территория бывшей ГДР), в 1982 году — Испания, в 1999 году — Венгрия, Польша, Чехия, в 2004 году — Литва, Латвия, Эстония, Словакия, Словения, Румыния, Болгария. В 2009 году наступил черёд Албании и Хорватии, в 2017 году — Черногории.

Осенью 2019 года ряды участников НАТО пополнит Македония (или Северная Македония). В марте текущего года президент США Дональд Трамп пригласил в альянс Бразилию.

Расширение НАТО происходило в обход множества объективных трудностей политического, правового и военно-технического характера. Также нередко нарушались основные положения Североатлантического договора.

Например, в альянс не может быть принято государство, у которого существуют нерешённые территориальные споры. Несмотря на это, в 1952 году в НАТО вошли Греция и Турция, которые неоднократно оказывались на грани вооружённого противостояния из-за спора вокруг Кипра и островов в Эгейском море. Ежегодно истребители двух государств десятки раз нарушают воздушные границы друг друга. Очередное обострение отношений между Афинами и Анкарой произошло в 2017 году из-за дележки нефтеносного шельфа в районе Кипра.

В явной спешке происходила интеграция стран соцлагеря. Руководство НАТО закрыло глаза на неготовность Восточной Европы перейти на технические стандарты блока. Эта проблема полностью не решена до сих, и восточноевропейские члены альянса продолжают в массовом порядке эксплуатировать советское оружие и оборудование.

Перевооружение на стандарты блока удалось осуществить только Прибалтике путём отказа от наиболее дорогостоящих образцов техники (систем ПВО, самолётов, танков, артиллерии) и закупок подержанного западного вооружения (БМП, БТР, стрелкового оружия, переносных ракетных комплексов).

Неудивительно, что в расширении НАТО на Восток Москва ещё во второй половине 1990-х годов усмотрела угрозу национальной безопасности. Совершенно справедливо руководство РФ заявило, что ключевую роль в этом процессе играют США, пользуясь лаврами «победителя» в холодной войне.

На протяжении 20 лет Североатлантический альянс граничит с анклавной Калининградской областью, 15 лет — с Псковской, Новгородской и Ленинградской областями. Кратным военным преимуществом НАТО обладает в акваториях Балтийского, Чёрного и Средиземного морей. Последние годы в фактических союзников Брюсселя превратились несколько пограничных с РФ государств — Украина, Грузия и Швеция.,

На официальном уровне в России не принято говорить о значительном военном превосходстве альянса. Видимо, Москва опасается, что подобные заявления могут быть восприняты как признак слабости в условиях обострившейся конфронтации с Западом. На этом фоне в нашей стране активизировалась шапкозакидательская пропаганда, напоминающая браваду большевиков перед 1941 годом.

Однако объективный и непредвзятый анализ военно-политической ситуации позволяет сделать следующие неутешительные выводы:

— Давление на Россию будет только возрастать. Присоединение Крыма к РФ и поддержка ополчения Донбасса стали для Запада «красной чертой», которую перешла наша страна. Основная задача НАТО — максимальное ослабление России, лишение её статуса мировой державы;

— Ресурсов для наращивания давления у альянса предостаточно, но НАТО вряд ли отважится развязать вооружённый конфликт. Удушение будет происходить посредством ужесточения санкций и затягивания Москвы в гонку вооружений;

— Если Россия потеряет нынешние геополитические позиции в мире, альянс приложит максимум усилий, чтобы не допустить возрождения экономики нашей страны, осознавая, что она непременно приведёт к наращиванию военной мощи.

Сила и слабость НАТО

На официальном уровне НАТО отрицает существование подобных планов. На русскоязычном сайте организации есть даже страничка, посвящённая развенчанию мифов об угрозе для нашей страны.

Аргументы альянса сводятся к тому, что вся его военная деятельность носит оборонительный и симметричный по отношению к Москве характер. Военный блок отрицает даже такие очевидные факты, как попытка изолировать Россию, хотя об этом напрямую говорил 44-й президент США Барак Обама и другие официальные лица Соединённых Штатов.

Не желая признать могущество альянса, в нашей стране очень часто акцентируют внимание на противоречиях между его членами. Например, почти каждый день россиян пытаются убедить, что США чуть ли не раскалывают НАТО требованиями к союзникам увеличить военные расходы или повысить плату за присутствие американских войск. Также говорится о том, что НАТО якобы потеряло смысл существования с крахом СССР.

В реальности все участники блока заинтересованы в сохранении альянса. Европа явно не желает оставаться один на один с Россией и Китаем и потому удовлетворит в итоге практически любой каприз Вашингтона или найдёт способ сторговаться с ним.

В свою очередь США не могут позволить себе потерять позиции в Старом Свете. Последние годы Соединённым Штатам успешно удаётся держать нашу страну в напряжении путём развёртывания системы ПРО и модернизации инфраструктуры для оперативной переброски американских войск. С 2019 года для России появилась новая угроза — возможное размещение ракет средней и меньшей дальности с подлётным временем до Москвы 7-10 минут.  

Недооценивать военные возможности альянса ни в коем случае не стоит. Но наряду с сильными сторонами у НАТО существуют слабые, которые играют на руку нашей стране и охлаждают даже самые горячие головы.

Прежде всего, это неготовность Европы и США ввязываться в по-настоящему серьёзный конфликт с Москвой. В Вашингтоне, Париже и Берлине прекрасно осознают последствия реальных военных угроз ядерной сверхдержаве, которая позволила себе в 2014 году вернуть исконную территорию и помочь мятежным силам Донбасса. В гипотетической войне с альянсом Россия, скорее всего, не победит, но нанесёт противнику такой ущерб, что Вторая мировая война покажется для Европы и США лёгкой прогулкой.

Теги:
Места: Россия, США
Организации: НАТО
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