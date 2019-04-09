Наталья Шилова поведала новые подробности аферы против «Конкорда»
Наталья Шилова поведала новые подробности аферы против «Конкорда»

Фонд борьбы с коррупцией не стал помогать своему информатору

Не так давно «Фонд борьбы с коррупцией» опубликовал «расследование» о деятельности комбината «Московский школьник», который они почему-то связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Главной героиней видео стала бывшая сотрудница предприятия Наталья Шилова. На участие в этой афере она согласилась потому, что юрист ФБК Любовь Соболь пообещала ей помочь с оплатой лечения ребенка, заболевшего острой кишечной инфекцией. Однако никаких денег Шилова не увидела, после чего опубликовала покаянное видео и рассказа правду о «расследовании» ФБК.

Теперь же в Сети появились новые доказательства нечеловеческого отношения Навального и Соболь к своему информатору. Так, анонимный Telegram-канал «Выпускайте Кракена» опубликовал переписку юриста ФБК с Шиловой.

Исходя из этой переписки, можно сделать вывод, что Соболь кинула Шилову. После публикации лживого расследования у женщины начались большие проблемы. Ее уволили с работы, а компания «Московский школьник» справедливо подала на нее в суд за клевету.

Кого-то удивляет такой финал? Давайте вспомним эту историю с самого начала.

Все началось еще в конце 2018 года, когда в нескольких общеобразовательных учреждениях Москвы произошла вспышка дизентерии. У детей, попавших в больницы, врачи диагностировали так называемый «желудочный грипп». Однако некоторые родители усомнились в верности диагноза. Тогда поползли слухи, что дети отравились некачественным питанием с комбината «Конкорд», принадлежащего бизнесмену Евгению Пригожину.

В частности, юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь провела «расследование», посвященное тому, как предприятие якобы «травило» детей просроченными и некачественными продуктами.

Ее помощницей стала Наталья Шилова. Именно она рассказала об антисанитарии, царящей на предприятиях, предоставляющих питание для школ и детских садов Москвы. В качестве доказательств она привела ряд фотографий. Одним из снимков оказался интернет-мем «умытаз», который якобы использовался для мытья овощей и фруктов.

Само предприятие «Конкорд» впоследствии посещали как сотрудники «Роспотребнадзора», так и родители, однако никаких нарушений они не обнаружили. При этом владелец предприятия Евгений Пригожин все равно счел нужным оказать материальную помощь пострадавшим. После этого родители отказались от идеи Соболь и Навального подавать иск против «Конкорда».

Всю эту историю сотрудники ФБК придумали, чтобы шантажировать Евгения Пригожина. Напомним, что еще в феврале Навальный и Соболь встречались с бизнесменом в Петербурге и вымогали у него 300 млн рублей в обмен на прекращение информационной травли, однако получили категорический отказ.

Теги:
Места: Россия
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