Новости – Политика
Политика
Наталья Поклонская нашла занятие поинтереснее работы на «Единую Россию»
28 мая, 2021 21:10
1 мин
1 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Член Госдумы, депутат Наталья Поклонская приняла решение о снятии своей кандидатуры с праймериз «Единой России». У нее теперь новая работа.
Как сообщила Поклонская в Facebook, она «не исчезает и не пропадает». Об этом стла известно из видео, размещенном в Facebook.
«Я снова смогу надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно», — заявляет любимица рунета на видео.
Напомним, праймериз проходят по всей территории РФ с 24 по 30 мая. Результаты будут оглашены 1 июня.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку