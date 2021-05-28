Наталья Поклонская нашла занятие поинтереснее работы на «Единую Россию»

Политика

Член Госдумы, депутат Наталья Поклонская приняла решение о снятии своей кандидатуры с праймериз «Единой России». У нее теперь новая работа.

Как сообщила Поклонская в Facebook, она «не исчезает и не пропадает». Об этом стла известно из видео, размещенном в Facebook.

«Я снова смогу надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно», — заявляет любимица рунета на видео.

Напомним, праймериз проходят по всей территории РФ с 24 по 30 мая. Результаты будут оглашены 1 июня.