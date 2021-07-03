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Политика
Наш ответ. Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности России
3 июля, 2021 14:04
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Kremlin Pool/Global Look Press
В России появилась новая Стратегия национальной безопасности страны, ее утвердил президент РФ Владимир Путин.
«Утвердить прилагаемую стратегию национальной безопасности России», - говорится в указе.
Новый документ вступил в силу со дня его подписания, его старая редакция была подписана в конце 2015 года.
Ранее сообщалось, что в проекте новой стратегии национальной безопасности предусмотрен ответ на недружественные действия других стран, пишет ТАСС.
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