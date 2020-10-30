Новости Политика
Политика
Нас не приглашали: Россия не будет напрвлять своих наблюдателей на выборы в США
30 октября, 2020 18:53
1 мин
Фото: Pixabay
Россия не будет направлять своих наблюдателей на президентские выборы в США по линии Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), потому что их туда не приглашали.
Соответствующее заявление сделал член Центризбиркома России Николай Левичев, передает «Интерфакс».
В 2016 году Москва отпправляла наблюдателей на 58-е выборы американского лидера, однако Штаты отказались принять российскую деоегацию. В ответ на это РФ отказалась от участия в международной миссии БДИПЧ ОБСЕ.
Напомним, выборы в США пройдут 3 ноября. В них участвуют республиканец, действующий президент, Дональд Трамп и его оппонент, демократ, Джо Байден.
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
1 мин