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Россия не будет направлять своих наблюдателей на президентские выборы в США по линии Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), потому что их туда не приглашали.

Соответствующее заявление сделал член Центризбиркома России Николай Левичев, передает «Интерфакс».

В 2016 году Москва отпправляла наблюдателей на 58-е выборы американского лидера, однако Штаты отказались принять российскую деоегацию. В ответ на это РФ отказалась от участия в международной миссии БДИПЧ ОБСЕ.

Напомним, выборы в США пройдут 3 ноября. В них участвуют республиканец, действующий президент, Дональд Трамп и его оппонент, демократ, Джо Байден.