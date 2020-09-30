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Депутат от КПРФ Екатерина Енгалычева на заседании Мосгордумы с трибуны столичного парламента задалась вопросом о пропаже бутербродов, которые предназначались для депутатов.

«Депутаты из „Единой России“, вы видели бутерброды? Где бутерброды? Кто сожрал бутерброды депутатов?» — спросила Енгалычева.

Вопрос Енгалычевой возник из-за контракта Мосгордумы с ООО «УК Универсал» на «оказание услуг буфетного обслуживания при организации мероприятий», который был заключен около года назад. В рамках контракта депутатам за счет бюджета должны были поставлять холодные закуски, выпечку и напитки с 2019 по 2021 год. Стоимость договора составила свыше 2 млн рублей.

По условиям тендера, ООО «УК Универсал» должно было кормить депутатов за счет бюджета бутербродами с колбасой и сыром, пирожками с начинкой четырех видов, ватрушками, печеньем, а также предоставлять чай, кофе и воду трех торговых марок.

Источник Znak.com в Мосгордуме отмечает, что в течение последнего года никакого бесплатного питания депутатам не предоставлялось.