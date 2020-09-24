Народ США в очередной раз продемонстрировал отношение к своему лидеру

Flickr

Президент США Дональд Трамп оказался в не самой приятной для себя ситуации. Всему виной прохладный прием публики.

Вместе со своей супругой Меланией лидер Соединенных Штатов принял участие в церемонии прощания с судьей Верховного суда Рут Гинзбург. Однако прибывшего президента встретили лишь возмущенные крики.

Умершая в пятницу, 19 сентября, Гинзбург по некоторым источникам призывала к тому, чтобы ее преемник был назначен на пост до инаугурации президента, которого США предстоит выбрать в ноябре. При этом Трамп заявлял, что это будет сделано после всех прощальных церемоний.

О произошедшем написали в американском Fox News.