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Политика
Народ Армении решил перезаключить «Гражданский договор» с Николом Пашиняном
27 июня, 2021 14:23
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Gevorg Ghazaryan/Xinhua/Globallookpress
В Армении закончились выборы в парламент. ЦИК зарегистрировал окончательные результаты прошедшего по всей стране голосования.
Внеочередные выборы выиграла партия «Гражданский договор», возглавляемая исполняющим обязанности премьер-министра страны Николом Пашиняном. Она набрала почти 54 процента голосов.
Блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна набрал почти 22 процента и идет следом. На третьем месте - «Честь имею». Блок возглавляет еще один бывший президент Серж Саргсян и экс-глава Службы нацбезопасности Артур Ванецян. Он набрал 5.22 процента, сообщает Lenta.ru.
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