Напряжение между США и Ираном дало новый виток

Политика

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Посол Ирана в Португалии Мортеза Даманпак Джами высказался об отношениях своей страны с Соединенными Штатами. По его словам, Иран никогда не встанет на колени перед Вашингтоном.

В своей беседе с журналистами Джами заявил, что ядерная сделка подлежит исполнению даже в отсутствие США. Посол также отметил, что Иран продолжает верить в конструктивное взаимодействие с международным сообществом.

По словам дипломата, страна продолжит работу с иностранными государствами в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).