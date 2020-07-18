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Напряжение между США и Ираном дало новый виток

Кирилл Савушкин
18 июля, 2020 11:05
1 мин
Photo
Flickr

Посол Ирана в Португалии Мортеза Даманпак Джами высказался об отношениях своей страны с Соединенными Штатами. По его словам, Иран никогда не встанет на колени перед Вашингтоном.

В своей беседе с журналистами Джами заявил, что ядерная сделка подлежит исполнению даже в отсутствие США. Посол также отметил, что Иран продолжает верить в конструктивное взаимодействие с международным сообществом.

По словам дипломата, страна продолжит работу с иностранными государствами в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

темы
США
Иран
дипломатия
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