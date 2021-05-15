Написал на стене. Сел в тюрьму

Политика

В России нанесение на стены рисунков и надписей является правонарушением. Об этом напомнил адвокат Алексей Добрынин. Многие ошибочно считают, что уличных художников можно привлечь только к административной ответственность, но это не так.

Если надпись нельзя смыть мылом или тряпкой, а владельцу имущества нанесен значительный материальный ущерб, в этом случае отвечать придется по статье Уголовного кодекса РФ.

Исключением будут публичные призывы к экстремизму или терроризму, пишет «Московский комсомолец».