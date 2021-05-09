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Нападение нового типа. На сайт «Бессмертного полка» зафиксированы массивные кибератаки

Сергей Михневич
9 мая, 2021 19:45
1 мин
Сергей Михневич
9 мая, 2021 19:45
1 мин
Pixabay
Pixabay

В День Победы массивные хакерские атаки совершались на сайт онлайн-шествия «Бессмертного полка». Об этом сообщает пресс-служба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».

«В связи с необходимостью восстановить работоспособность ресурса был временно ограничен его функционал. Организаторы проекта приносят извинения за приостановку работы личных кабинетов участников и функции поиска героев в строю Бессмертного полка онлайн — это вынужденное решение. В скором времени все функции будут работать в полном объеме», - сообщали организаторы акции.

Кроме того, в ходе онлайн-шествия организаторами были пресечены попытки размещения портретов нацистов. Все данные о людях, приславших эти изображения, будут переданы в СК России, пишет РИА «Новости».

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