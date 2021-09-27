«Наместники президента»: Жириновский предложил вернуть госуправление в РФ во времена тринадцатого века
Вместо выборов губернаторов в регионах, в России следует ввести «ярлыки на княжение», чтобы право управлять выдавал лично президент. Такое предложение озвучил председатель ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя инициативу с отменой ограничений на губернаторские сроки.
«Главы [регионов] — это, по сути, наместники президента», - заявил он.
По его словам, губернаторы фактически отчитываются только перед президентом, и он имеет полномочия снимать их с должности по желанию.
Жириновский считает, что нынешние выборы по сути и так уже являются «назначением».
«Везде побеждают только согласованные кандидаты. Даже выдвинуться возможно лишь пройдя муниципальный фильтр, а это реально только при доброй воле «Единой России», считай администрации президента», - приводит слова политика РИА «Новости».
Вместо выборов, Жириновский предлагает закрепить практику «ярлыков». То есть глава РФ будет назначать глав регионов самостоятельно и сам же будет определять срок действия полномочий – «5, 7, 10 лет - сколько сочтет нужным». При этом президент будет иметь возможность уволить губернатора в любой момент, «чтобы он не думал о том, как ему переизбираться, а думал о деле, спокойно работал».