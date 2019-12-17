Налоговая обдерёт детей и жён должников

Пару столетий назад статус «банкрота» был весомым основанием для того, чтобы лечь виском на дуло. Сегодня объявления о «полном сопровождении процедуры банкротства» висят на каждом столбе, радуя глаз тех, кто попал в неловкое финансовое положение.

Удачное признание персональной неплатёжеспособности — не всегда чёрная метка или пожизненное клеймо неудачника.

Банкротство в России — гран-при в азартной игре с кредиторами, пытающимися стребовать долги, и государством, потерявшим берега в попытке взыскать возможные и невозможные налоги.

С банкрота нечего взять. У него всё в оффшоре. Всё переписано на жён, престарелых родителей, коротающих дни в домах престарелых и не подозревающих о своём статусе долларовых миллионеров, детей, которым невдомёк, что они сидят на золотых горшках не в переносном, а в прямом смысле этого слова.

Доля погашенных долгов в рамках запущенных процедур банкротства в нашей стране ничтожна. Если ещё в 2018 году она составляла 4,2%. А в 2019-м продемонстрировала отчётливое стремление к нулю.

Если так пойдёт и дальше, то кредиторы и государство останутся ни с чем и будут без конца закапывать свои пять сольдо на пустыре в Стране Дураков. Крайне низкий коэффициент погашения долгов подводит нас к судебному прецеденту.

Верховный суд Российской Федерации уже счёл возможным привлекать к субсидиарной ответственности жён. На очереди дети.

Впрочем, обо всем по порядку.

Дело № 1. Семейство Шеферов

Компания «РН-Востокнефтепродукт» — дочка «Роснефти». Ещё 4 года назад, в 2015 году, её связывали делишки с компанией «Амурский продукт», где работал некто Михаил Шефер. На баланс «Амурского продукта» были сперва приняты, а затем оперативно расхищены нефтепродукты. Дочернее предприятие «Роснефти» обратилось в суд со вполне закономерным требованием о возмещении убытков. Цена вопроса – 275 млн рублей.

Удобнее всего оказалось свалить вину на Шефера. Почему? Волею судьбы он оказался абсолютно недосягаем для отечественного правосудия. Нет. Шефер не спрятался на Земле Обетованной. Он был мёртв. Странным образом разбился в ДТП. Это послужило поводом для закрытия возбуждённого уголовного дела в отношении дельца, у которого остались супруга и двое сыновей. Они унаследовали имущество покойного и со дня на день могут остаться без гроша.

«РН-Востокнефтепродукт» настойчиво добивается в судебных инстанциях возмещения убытков из принятой Шеферами после смерти мужа и отца «наследственной массы». Справедливости ради, отметим, что три судебные инстанции побрезговали разорять вдову и осиротевших детей Михаила.

Но 9 декабря Верховный суд России счёл «заслуживающими внимания» доводы истца о том, что долговые обязательства Михаила Шефера возникли ещё при его жизни (до того, как обладателями его наследства оказались жена и сыновья). Стало быть, где-то в унаследованном денежно-имущественном массиве есть и выручка от, якобы, уворованного ныне покойным заместителем гендиректора «Амурского продукта» «чёрного золота» дочки «Роснефти».

Что любопытно? Дело против Шефера основывалось исключительно на показаниях его руководителя Степана Руденко, ставшего главной мишенью «РН-Востокнефтепродукта» в ракурсе поиска субсидиарно-ответственного лица. Логично, что «паровозом» Степану Руденко идти не хочется. Разделив ответственность с женой и дети усопшего подчинённого-стрелочника, он сократит свои расходы на порядок.

Что любопытно вдвойне? Шефер был КДЛ – контролирующим должника лицом. Об этом красноречиво говорит тот факт, что до момента его смерти обороты «Амурского…» достигали 100 млн. После – резко упали более чем в 100 раз.

Он мог уводить «налево» нефтепродукты, извлекая свой незаконный профит.

Но теперь КДЛ — то есть, лицами, имевшими влияние на дела компании «Амурский продукт», похоже, будут признаны его жена и несовершеннолетние дети. Абсурд? Не иначе. Но согласно законодательству Российской Федерации, к субсидиарной ответственности привлечь можно только контролирующее дела компании-банкрота лицо.

А если это лицо плотно сжимает губами соску и умоляющими глазами просит поднять его зад с горшка? Верховный суд намекает на то, что больше это никого не интересует. Хотя именно ВС РФ ранее заявлял, что на тебя нельзя вешать ярлык «контролирующего лица» только по той простой причине, что ты являешься чьим-то родственником.

Дело № 2. Самыловских

Вадим Самыловских в отличие от Михаила Шефера жив и здоров. Слава Богу. Его оппонентами (истцами) в судебных инстанциях являются вовсе не сидящие на нефтяной трубе буржуины, а Федеральная налоговая служба, представители которой хотят получить от Самыловских в судебном порядке 311,7 млн рублей.

За что? Почему? Дело в том, что компания ООО «Альянс», руководителями которой числились Вадим и родители его супруги Натальи Кириенко, обанкротилась, удивив российских налоговиков искусными схемами ухода от налогообложения посредством вывода активов из умело банкротившейся на глазах фискалов конторы в созданные специально для налоговых манёвров компании.

Супруги справедливо рассудили: чем пустить налоги на возведение непонятно чьих дворцов на «Рублёвке» и в «Горках», лучше вложить эти деньги в формирование благосостояния собственного потомства. Несовершеннолетние (на момент налоговой проверки) дети четы Вадима Самыловских и Натальи Кириенко получили

8 объектов недвижимости отечественных

Автомобили импортные. Два… автомобиля.

Фискалы небезосновательно полагают, что это добро приобретено, как раз, на деньги, которые должны были поступить в виде налогов в казну, но были выведены через подконтрольные «Альянсу» компании. Владела ими, как было сказано выше, Наталья Кириенко, жена Вадима Самыловских.

Претензии к Наталье Кириенко Верховный суд счёл вполне обоснованными (что, в общем-то, логично). А как быть с детьми – сыновьями Димой и Даниилом, которые на момент налоговой проверки были несовершеннолетними?

Родители завалили их подарками до того, как «Альянс» был признан банкротом. Но иск о привлечении к субсидиарной ответственности подан ещё не был.

Будут ли отнимать подарки у детей? Признают ли мальчиков КДЛ – контролирующими должника лицами, если очевидно, что они таковыми не являлись? Если такое решение будет принято (а юристы, с которыми удалось связаться «РП», почти уверенны в этом), то это будет означать, что Россия презрела и Сталинское «Дети за отцов не отвечают» и ветхозаветное «Сын не будет наказан за грехи своего отца — Иезекиль, 18:20).

Бюджет необходимо пополнять любой ценой. И размениваться на миндальничание с детьми никто не будет. Осталось «отшлифовать» законодательство, сделав возможным привлечение к субсидиарной ответственности не только КДЛ. Но и кого угодно.

Такая история.