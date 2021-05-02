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Политика

Наказать преступников. Бойню в Одессе требуют вписать в историю Украины

Сергей Михневич
2 мая, 2021 11:05
1 мин
Сергей Михневич
2 мая, 2021 11:05
1 мин
Pixabay
Pixabay

Трагедия в Одессе, которая унесла жизни 48 человек, является одним из тяжелейших преступлений в истории Украины, с таким заявлением выступила парламентская партия Украины «Оппозиционная платформа - За жизнь».

Депутаты требуют от Киева признать убийство людей в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года тяжелейшим преступлением за всю историю страны.

«Семь лет назад 48 человек были сожжены в одесском Доме профсоюзов. Их жизнь оборвалась, потому что толпа озверевших экстремистов решила, что лучшим способом политической борьбы является массовое убийство», - говорится в сообщении.

Парламентарии обвинили власти Украины в бездействии и безразличии к горю семей погибших и пострадавших в результате трагедии. По их словам, власть вместо преследования экстремистов предпочитает заигрывать с радикалами, пишет «Российская газета».

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