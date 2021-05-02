Наказать преступников. Бойню в Одессе требуют вписать в историю Украины

Политика

Трагедия в Одессе, которая унесла жизни 48 человек, является одним из тяжелейших преступлений в истории Украины, с таким заявлением выступила парламентская партия Украины «Оппозиционная платформа - За жизнь».

Депутаты требуют от Киева признать убийство людей в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года тяжелейшим преступлением за всю историю страны.

«Семь лет назад 48 человек были сожжены в одесском Доме профсоюзов. Их жизнь оборвалась, потому что толпа озверевших экстремистов решила, что лучшим способом политической борьбы является массовое убийство», - говорится в сообщении.

Парламентарии обвинили власти Украины в бездействии и безразличии к горю семей погибших и пострадавших в результате трагедии. По их словам, власть вместо преследования экстремистов предпочитает заигрывать с радикалами, пишет «Российская газета».