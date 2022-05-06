Новости – Политика
Политика
Нафтали Беннет принял извинения Владимира Путина
6 мая, 2022 13:35
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Marc Israel Sellem/JINI
В Канцелярии премьер-министра Израиля инцидент с антисемитским высказыванием главы МИД РФ Сергея Лаврова считают исчерпанным.
В аппарате руководства Израиля подтвердили, что российский президент извинился за резкие слова Лаврова в эфире итальянской телекомпании «Медиасет». Тогда глава МИД России высказал предположение, что Адольф Гитлер имел еврейские корни, а самыми ярыми антисемитами якобы оказываются евреи. Слова Лаврова вызвали негодование всего Израиля, руководитель МИД страны Яир Лапид потребовал от России официальных извинений, - сообщает «Газета.ру».
В ходе телефонного разговора с Нафтали Беннетом Владимир Путин принес извинения за высказывания Лаврова и обсудил с Беннетом текущую ситуацию на Украине.
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